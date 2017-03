Zeer strenge beveiliging bij begrafenis George Michael

George wordt begraven naast zijn in 1997 overleden moeder, op begraafplaats Highgate in Noord-Londen. De site van de begraafplaats wordt momenteel zo vaak bezocht dat er een mededeling op is gezet: 'sorry we hebben geen informatie over George Michael'. Volgens bronnen van de krant wordt de begrafenis vandaag gehouden. De Sunday Times denkt echter te weten dat de ceremonie zal plaatsvinden op 26 maart, wanneer het Moederdag is in Groot-Brittannië. George zou het graf van zijn moeder steevast op Moederdag hebben bezocht.



Volgens de Daily Star zijn onder meer Sir Elton John, ex-Wham-collega Andrew Ridgeley en Kate Moss aanwezig zijn bij de begrafenis. George Michael is een natuurlijke dood gestorven. De Britse popster kampte met een zwak hart en had een beschadigde lever, zo heeft de lijkschouwer vastgesteld. Het gaat om precies te zijn om een verwijde hartspier en leververvetting, aldus Darren Salter, de lijkschouwer van Oxfordshire. Met deze conclusie is het onderzoek naar de doodsoorzaak van Michael gesloten. ,,Er zullen geen verdere updates worden verstrekt. De familie verzoekt de media en fans hun privacy te respecteren.''



De partner van George, de 43-jarige Fadi Fawaz, vond de zanger (53) op Eerste Kerstdag levenloos in zijn landhuis in Oxfordshire. Er gingen lang geruchten rond dat de voormalig Wham!-zanger in zijn laatste weken zou zijn teruggevallen in een oude drugsverslaving. Kort na de dood van Michael stelde zijn manager Michael Lippman al dat de zanger vermoedelijk was overleden aan hartfalen. Volgens hem werd hij 'vredig' in bed gevonden.