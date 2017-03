Zelda voor Nintendo Switch is zeldzaam subliem

Word je in Horizon duidelijk het verhaal in geloodst, Breath of the Wild laat je liever je eigen pad ontdekken. In je eigen tempo, op je eigen manier. Zo beleeft elke gamer zijn eigen persoonlijke avontuur. Een ander in het oog springend verschil is dat Horizon een oogverblindende demonstratie van technische krachtpatserij is, terwijl Zelda ook moet presteren op verouderde apparatuur als de Wii U. Hier en daar laat het een grafisch steekje vallen en soms is er een kleine hapering. Gelukkig is dat nooit een spelbreker, en dat komt ook door het fraaie tekenfilmstijltje. Het spel oogt trouwens nagenoeg identiek op de oude Wii U of op de gloednieuwe Nintendo Switch.