Zieke moeder zussen OG3NE gaat niet mee naar Kiev

Bij Isolde Vol werd een aantal jaren geleden een gevaarlijke bottumor geconstateerd waarvoor ze nog altijd wordt behandeld. De tweelingzussen Amy en Shelley (21) en Lisa (22) hebben hun moeder onlangs een eerste ruwe versie van hun songfestivalnummer Lights and Shadows laten horen. ,,Ze lag toen op bed waar me het met gitaarbegeleiding en de eerste akkoordenschema's voor haar hebben gezongen. Ze vond het toen al mooi en vindt ook het uiteindelijke resultaat prachtig'', aldus Amy.



Volgens Lisa zou haar moeder de reis naar de Oekraïense stad misschien fysiek nog wel aankunnen. ,,We hebben er vaak in ons gezin over gepraat toen duidelijk werd dat we naar het Eurovisie Songfestival gaan. De conclusie was als snel dat het onverstandig zou zijn het te proberen. We hebben van mensen gehoord die in die ESF-concertzaal in Kiev zijn geweest dat rolstoelers daar bijna niks van de show zullen kunnen zien. Dus kan ze maar beter thuis naar de televisie kijken met haar naasten om zich heen. Onze moeder zei trouwens ook 'ga maar zonder mij, want anders maken jullie je misschien daar zorgen over waar ik ben en hoe het met me gaat'. Ze wil dat we ons voor honderd procent kunnen concentreren op het optreden en alles wat daar bij komt kijken.''



Ode

Volgens Shelley, zo vertelde ze vandaag, is het lied is eerste instantie een ode aan haar moeder. ,,We maken er geen geheim van dat ze ziek is. Toch is Lights and Shadows niet alleen voor haar. We dragen het op aan alle zieke mensen of personen met problemen en hun families en vrienden. Wij weten dat iemand met een ziekte in je midden hebben, het bestaan onzeker kan maken. Met onze song willen we iedereen die min of meer in dezelfde situatie zit als wij wat kracht toezingen.''



Lisa: ,,Voor ons is het belangrijk dat het thema van het lied waarmee we naar Kiev gaan, dichtbij ons staat. Op die manier kunnen we de emoties beter overbrengen. En nu maar hopen dat onze universele boodschap overkomt bij het Nederlandse en internationale publiek. Ik denk het wel. Iedereen heeft wel iemand in zijn of haar leven waardoor het bestaan op de een of andere manier kantelt. Maar ook in moeilijke tijden vol schaduw blijven er altijd hoop en mooie momenten: de lights uit ons lied.''



De drie zussen staan er in Kiev overigens niet alleen voor. Hun vader Rick - die het nummer schreef en componeerde met gitarist-producer Rory de Kievit (Shelley's vriend) - gaat mee naar Oekraïne. Amy: ,,Mijn vriend Stan komt kort voor de tweede halve finale waarin we moeten zingen. En ook Ergin, de vriend van Lisa, reist op dat moment naar Kiev. We hopen dat we daar nog wat vrije tijd hebben om wat leuks met onze verkeringen te kunnen doen. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk: punten scoren en genieten van alles wat op ons afkomt.''