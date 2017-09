Zieke Robbie Williams cancelt laatste shows van tournee

De Angels-zanger zou komende week optreden in Sint Petersburg en Moskou. Daarnaast zou hij te zien zijn bij de eindceremonie van de zangcompetitie New Wave in Sotsji. Het moesten bijzondere shows worden voor Robbie, die vorig jaar nog onder vuur lag in Rusland. Staatsmedia vonden de clip van het nummer Party Like A Russian, waarin Williams een Russische oligarch speelt, 'stereotyperend'.



De vraag is waar Robbie precies last van heeft. Mogelijk zijn de rugklachten van de zanger verergerd. Williams onthulde vorig jaar dat hij lijdt aan artritis, oftewel ontstoken gewrichten. Robbie, die vaak veel pijn heeft, zag zich genoodzaakt minder te bewegen op het podium en af en toe een stoel te pakken.