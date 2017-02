Zo gaat het nu met het Ik Vertrek-stel in Gambia

Sabia op huizenjacht in buurt waar Sylvie woont

18:33 Sabia Boulahrouz is op huizenjacht in Hamburg, in dezelfde wijk van de stad waar ook Sylvie Meis woont. Het 38-jarige model woont nu nog in de villa uit de tijd dat ze een relatie had met haar ex Rafael van der Vaart. Ze verlangt naar een huis zonder verleden. ,,Op een gegeven moment moet je een nieuwe weg inslaan'', zegt ze in de Duitse krant Bild.