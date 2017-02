Zo overleeft filmkenner Ab Zagt de Oscarnacht

Ik doe dit nachtje doorhalen al ruim twintig jaar. Niet alleen omdat het bij mijn beroep hoort, maar ook omdat ik als filmfreak razend benieuwd ben naar de uitslag. Kloppen mijn voorspellingen? Zijn er nog incidenten? Wie houdt het pijnlijkste dankwoord? En vooral: hoe spectaculair is het show­onderdeel en hoe geestig is de presentator met zijn van te voren ingestudeerde grappen?



Allemaal elementen die de voorpret vooraf voldoende voeden. Dat - vooral de laatste jaren - de uitzending vaak tegenvalt neem ik voor lief. Voorbij zijn de tijden dat Marlon Brando een Indiaanse stuurde om zijn Oscar op te halen, of een streaker die op het podium verscheen en meteen door presentator David Niven te kijk werd gezet vanwege zijn kleine geslachtsdeel. Dergelijke onderbrekingen zijn tegenwoordig in het streng beveiligde evenement ondenkbaar.



Overlevingstechnieken

Toch zit ik thuis voor de buis maar mooi op de eerste rij. De grootste opgave is toch vooral: hoe blijf ik wakker? Wat zijn de ultieme tips om de Oscarnacht overleven? Vorig jaar was dat makkelijk. Ik moest noodgedwongen - er was geen live-uitzending (legaal) beschikbaar - uitwijken naar de Vue Cinema in Hilversum, waar de uitreiking op het grote doek te volgen was. De zaal zat redelijk vol en er was voor voldoende snacks en (alcoholvrije) drank gezorgd. Prima verzorgd. Alleen was er een radioploeg aanwezig die steeds een microfoon onder mijn neus duwde om te vragen of ik nog wel wakker was. Behoorlijk irritant.



Dit jaar blijf ik thuis. Deels omdat Vue Cinema een bioscoopnachtje Oscar koekeloeren overslaat. Gelukkig is Net5, de zender die vooral vrouwen bedient, zo attent om het Oscargala rechtsreeks uit te zenden. Ik kan lekker in mijn pyjama onderuit gezakt op de bank het filmevenement, te beginnen met de rode loper, volgen. Een fles goede wijn binnen handbereik en voldoende on­gezond voedsel om wakker te blijven. Mijn suikerspiegel schiet op zo'n avond altijd als een raket omhoog.



Het is jammer dat ik geen gezelschap heb om samen commentaar te leveren op de jurken die worden gedragen. Of over de uitslagen waarmee ik het hartgrondig eens of juist oneens ben. Daarvoor - en op momenten dat er iets geks gebeurt bij de uitreiking - grijp ik naar Twitter. Het is een extra middel om de ogen open te houden. Sociale media zijn vooral nuttig om vast te stellen dat ik niet de enige dwaas ben die zijn nachtrust opoffert om de Oscargekte direct te ondergaan.



Kater

De volgende ochtend volgt meestal de kater. Wat duurde het allemaal veel te lang, wat viel de uitslag tegen en wat waren de meeste dankwoorden obligaat. Maar ik blijf optimistisch. Hopelijk wordt het deze keer een bijeenkomst vol explosieve pijlen richting de president van Amerika. Alleen al om die reden hoop ik dat Meryl Streep, gezien haar vlammende Golden Globe-speech, wint. Dat gaat helaas niet gebeuren. Alles hangt af van de komiek Jimmy Kimmel die als presen­tator is ingehuurd. Als hij mij drie keer aan het lachen weet te krijgen, is mijn nacht geslaagd.