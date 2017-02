Zoë Saldana moeder van derde kind

,,Marco en ik zijn opgetogen dat we het nieuws van de geboorte van onze zoon Zen met jullie kunnen delen'', schreef de actrice. ,,We hadden ons niet gezegender kunnen voelen."



De actrice is echter de afgelopen negen maanden niet zichtbaar zwanger geweest. Het is nog onbekend of de baby is geadopteerd.



Een derde jongen

De 38-jarige Saldana en haar echtgenoot hebben al twee jongens: de tweeling Cy Aridio en Bowie Ezio. Het stel, dat in 2013 elkaar het ja-woord gaf, is behoorlijk in de weer met de kinderen. ,,We moeten veel geduld hebben en dat krijg je alleen door genoeg rust, en dat is iets dat we niet veel hebben'', vertelde Saldana in januari.



Ze voegde daaraan toe dat de tweeling niet altijd even goed meewerkt. ',,Deze jongens kunnen uren in een vieze luier zitten stinken. Als ik dan vraag 'zal ik je verschonen?', dan is het antwoord steevast neeeeeeeee!''