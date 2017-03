Zoon Boudewijn de Groot loopt bij Voedselbank

Vandaag stond zijn telefoon roodgloeiend. In weekblad Privé is een foto verschenen waarop te zien was hoe Jim de Groot (44) zich bij de Voedselbank in Amsterdam-Zuid meldde. Hoe kon het dat juist hij, als acteur die te zien was in Baantjer en Spangen en in musicals als Hair en Fame, zo’n stap had moeten nemen? Iemand die schitterde in The Passion als Jezus?

Jim lacht. Hij schaamt zich geen seconde voor zijn verhaal. ,,Ik ben iemand met het hart op de tong. Toen ik twee jaar geleden in The Passion stond, heb ik in interviews ook verteld over mijn cocaïneverslaving en ADD (een variant van ADHD, red.). Ik ben nu zes jaar clean en bezoek nog eens in de zoveel tijd een psychiater. Daar ben ik ook open over.’’

Die problemen van toen hebben niets te maken met zijn huidige situatie, zegt Jim. Het is veel simpeler: hij studeert voor dramadocent en kan nu niet fulltime werken. ,,Ik heb het nu het drukst in tien jaar, maar er komt minder binnen dan eruit gaat. Het loopt scheef. Toen ik dat doorhad, ben ik gaan uitzoeken waar ik allemaal recht op heb. Ik krijg bijvoorbeeld geen WW, want dat bouw je als freelancende artiest niet op. Ik krijg wel huurtoeslag én ik voldoe aan de eisen voor de Voedselbank. Mijn situatie is misschien wel een teken hoe moeilijk het is als artiest om de eindjes aan elkaar te knopen.’’

Zijn hand ophouden bij zijn vader Boudewijn de Groot (72), gevierd zanger, is hem een brug te ver. ,,In het verleden heeft mijn vader me heus geholpen met geld. Daar is hij klaar mee, en ik ook. Ik vraag het zelfs niet eens meer’’, verklaart Jim. ,,Sowieso is het een misverstand dat hij miljonair zou zijn. Hou toch op, zo werkt het niet in Nederland.’’ Boudewijn, via zijn vrouw en manager Anja: ,,Hier geven we totaal geen commentaar op, dat begrijp je hopelijk wel.''



De tekst van een van zijn klassiekers, Jimmy - over zijn zoon -, zegt genoeg. Hij neemt het Jim niet kwalijk dat hij geen miljonair is geworden. Als ie maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood/ Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

Huur

Een paar weken geleden meldde Jim zich voor het eerst bij de Voedselbank. Hij fietste met een goedgevulde tas naar zijn huurhuis in Amsterdam-Zuid, zo’n beetje de duurste plek van de hoofdstad. ,,Maar mijn huur is vrij laag voor Amsterdamse begrippen. Van verhuizen zou ik er financieel alleen maar op achteruitgaan’’, legt Jim uit.

Quote Ik doe liever boodschappen in een winkel. Maar toen dacht ik: dat is slechts mijn eergevoel ,,Bij de Voedselbank voelde ik me verloren, vooral omdat ik niet wist hoe het werkte. Ik doe liever boodschappen in een winkel. Maar toen dacht ik: dat is slechts mijn eergevoel. Het is ook niet leuk als je van weinig moet rondkomen en je dertig euro aftikt in de Albert Heijn voor maar een paar spullen. Bij de Voedselbank krijg ik alles wat ik nodig heb en ik heb er nog recht op ook. Ik vind het heel prettig dat een sociaal vangnet als dit bestaat.’’



Maar is het dan niet vervelend dat je niets te kiezen hebt als klant van de Voedselbank? ,,Er zijn zat mensen die voor zo’n hippe maaltijdbox vijftig euro neertellen. Die kiezen toch ook niet wat ze eten? Ik zie het als een uitdaging, wat ga ik hier nu weer van maken?’’ zegt De Groot. ,,Soms krijg je ook heel grappige dingen. Volgende week krijg ik een heel pakket van Rituals, zo’n wellnessmerk. Dat is toch fantastisch?’’