Zuinige ontvangst Britse pers voor stuk Halina Reijn en Jude Law

De toneelbewerking van de gelijknamige film van Luchino Visconti (die zich baseerde op de Ameriaanse roman The Postman always rings twice van James M. Cain) kreeg vooral zuinige drie-sterren-recensies (van onder meer The Guardian en The Telegraph ). The Evening Standard gaf zelfs twee sterren. De sobere en afstandelijke aanpak van de Belgische regisseur Ivo van Hove beviel duidelijk niet iedereen. De recensent van het vakblad The Stage concludeert zelfs dat hij zich voor het eerst bij een stuk van Van Hove heeft verveeld. ,,Er zit geen enkele seksuele lading in het stuk.’’

Seksueel gefrustreerde vrouw

Terwijl het hitsige verhaal over een seksueel gefrustreerde vrouw (Halina Reijn), gevangen in een liefdeloos huwelijk (met Gijs Scholten van Aschat), die valt voor de charmes van een passant (Jude Law) genoeg explosief materiaal opleverde in de diverse speelfilmversies (met onder anderen Jack Nicholson en Jessica Lange) van het basismateriaal.



The Evening Standard meent dat zelfs Jude Law, die veelvuldig met ontbloot bovenlijf in het stuk is te zien, deze koude voorstelling niet kan redden. The Telegraph vindt dat de Nederlandse acteurs (Reijn, Van Scholten Aschat en Robert De Hoog) zich in de handen Van Hove als zijn marionetten gedragen. Vakblad What’s On Stage constateert dat er weinig nuances in de vertolking van Reijn zijn te bespeuren. De vertolking van Gijs Scholten van Aschat noemt het blad daarentegen ‘briljant’.