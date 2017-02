Zwangere Beyoncé zegt optreden af

Update Wordt zangeres Do de nieuwe The Voice-coach?

23 februari Wordt zangeres Do (Dominique van Hulst) coach in het volgende seizoen van The Voice of Holland? De 35-jarige vocaliste, die net haar nieuwe album Momentum heeft uitgebracht, was vandaag een fractie van een seconde op televisie te zien in de bekende rode stoel. Mocht ze daadwerkelijk onderdeel worden van de RTL4-talentenjacht dan treedt Do in de voetsporen van Guus Meeuwis die onlangs bekendmaakte uit The Voice te stappen.