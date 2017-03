Zwangere Estavana Polman supertrots op groeiend buikje

Estavana kreeg van een bedrijf wat nieuwe positiekleding, zo wordt duidelijk uit het bijschrift bij het kiekje. Ze schrijft verder 'ik kan niet wachten om je te zien' en kleine dikzak'. Estavana en Rafael (34) , die samenwonen in Denemarken, maakten begin dit jaar bekend dat ze een meisje verwachten. Voor Estavana is het haar eerste kindje, Rafael heeft zoon Damián (10) met zijn ex Sylvie Meis. Hij kijkt erg uit naar de komst van zijn zusje.



Handbalclub Team Esjberg, waar Estavana speelt, baalt sportief gezien van de zwangerschap. Binnenkort moet het team aantreden in de Champions League en ze noemen Polman een speelster 'die met haar kwaliteiten het team naar een hoger niveau kan stuwen.' ,,We weten al een paar weken van Estavana's zwangerschap', schreef de club in december. Coach Lars Frederiksen hinkt op twee gedachten. ,,Als mens juich ik, maar als trainer absoluut niet. De afwezigheid van Estavana komt op het slechtst mogelijke moment, nu we geconfronteerd worden met een zeer zwaar programma.'' Dit jaar doet Oranje in december mee aan het WK handbal in Duitsland.



Damián, die goed kan opschieten met zijn Estavana, woont afwisselend bij zijn moeder in Hamburg en zijn vader in Denemarken. Rafael zet regelmatig foto's van zijn zoontje op sociale media. Zijn ex-vrouw Sylvie Meis deed dat tot medio vorig jaar ook, maar is op advies van haar advocaat gestopt met het delen van kiekjes van Damián. Ze wil haar zoon zoveel mogelijk buiten de spotlights laten opgroeien.