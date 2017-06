Gemengde gevoelens Gesink en Bouwman: 'Kwamen voor één ding'

,,We kwamen hier maar voor één ding en dat was de kampioenstrui ophalen. Dat het niet is gelukt, zorgt voor een teleurstellend gevoel’’, doelde Bouwman op de derde plek van ploeggenoot Dylan Groenewegen. Sprinter Groenewegen was de gedoodverfde favoriet, maar verloor de eindsprint van winnaar Ramon Sinkeldam en nummer twee Wouter Wippert.

Bouwman was wel tevreden over zijn eigen prestatie. De Ulftenaar, twee weken geleden winnaar van de bergtrui in de Dauphiné, behoorde tot 25 kilometer voor het einde tot de kopgroep. ,,Mijn rol was om ervoor te zorgen dat onze renners achterin het peloton hun energie konden sparen. We hebben de koers gemaakt en vormden met z’n drieën (naast Bouwman zaten ook Gesink en Bert-Jan Lindeman in de kopgroep, red.) een sterk blok. Toen het verschil met het peloton meer dan 6 minuten was, had ik even het idee dat we het tot de finish zouden kunnen redden en dat ik voor mijn eigen kans kon gaan.’’