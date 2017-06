Gokker wenst Hogenkamp dood na verloren tenniswedstrijd

Jochem van den Hoek van Performance Racing Achterhoek verongelukt op Isle of Man

7 juni HENGELO/ MAN (GB) - Racecoureur Jochem van den Hoek (28) is woensdag op het Britse eiland Isle of Man verongelukt. Van den Hoek, afkomstig uit Werkendam, rijdt doorgaans voor het Performance Racing Achterhoek-team uit Hengelo, maar deed op het Britse eiland in een gelegenheidsteam van TC Racing mee aan de TT.Â