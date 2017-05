Hogenkamp na uitschakeling op Roland Garros: Een gemiste kans

PARIJS – Richel Hogenkamp wilde woensdagmiddag zo snel mogelijk naar huis na haar uitschakeling op Roland Garros. De 25-jarige tennisster uit Doetinchem verloor in de tweede ronde in twee sets van de Belgische Elise Mertens (6-3, 6-4) en stapte teleurgesteld van de baan in Parijs.

,,Over een paar dagen kijk ik vast met een trots gevoel terug op deze week, maar nu overheerst echt de teleurstelling. Ik baal hier verschrikkelijk van. Het is een gemiste kans’’, vond Hogenkamp. ,,Als je in de tweede ronde staat en Mertens de tegenstander is, heb je een goede kans om nog verder te komen.’’

Buikklachten

Na de eerste set schakelde de Achterhoekse de hulp van de fysiotherapeut en dokter in. Hogenkamp kampte met buikklachten en kreeg medicatie. ,,Ik had dat eigenlijk al eerder willen doen, maar ik wilde Mertens ook niet te veel informatie geven. Zij is een slimme speelster en ik wilde voorkomen dat ze er gebruik van ging maken.’’

De Doetinchemse knokte zich knap in de wedstrijd en kwam dankzij twee breaks op een 3-0 voorsprong in de tweede set. ,,Dan wil je graag doordrukken, maar ik had niet echt de kracht meer om door haar heen te slaan. Ze ging steeds meer hoge ballen spelen, waardoor de rally’s langer werden. Het lukte me eigenlijk alleen nog met dropshots om punten te pakken. Maar mijn fysieke klachten zijn niet de oorzaak van mijn nederlaag, het was gewoon niet goed genoeg.’’

Verrassing