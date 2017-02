Orion wint bekerfinale met 3-1

De eerste twee sets waren bijna identiek. Dynamo nam steeds een kleine voorsprong, maar Orion bleef in het spoor. In de slotfases werd de stand omgedraaid, mede door het inbrengen van de wissels Twan Miltenburg, Freek de Weijer en Tom Buijs. In de derde set was er van een ommekeer geen sprake. Orion liep achter Dynamo aan, het werd niet eens spannend.

In de vierde set bleef Dynamo veel servicefouten maken. Orion was getergd en sleepte de vierde set met 25-20 binnen. ,,Geweldig", reageerde Joris Marcelis van Orion., ,,Dit is mijn eerste prijs. Misschien was mijn aandeel niet zo groot als ik had gewild, maar wat voelt dit goed met dit team."