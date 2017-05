Sprookje ten einde: Hogenkamp verliest in tweede ronde

Tijdrit met ‘wisselzone’ bij NK wielrennen in Montferland

17 mei ’S-HEERENBERG - De Beekseweg neemt een prominente plek in tijdens de tijdrit van het Nederlands kampioenschap wielrennen in de gemeente Montferland. De renners rijden op woensdag 21 juni een ‘achtje’ en komen in één ronde twee keer over de provinciale weg van Zeddam naar Beek.