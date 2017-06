Tennisster Hogenkamp na doodsbedreiging: Er moet iets gebeuren

,,Meestal krijg ik na een nederlaag berichten in de strekking van ‘jij bent de slechtste tennisster die ik ooit heb gezien’ of ‘ga iets anders doen met je leven’. Vaak gaat het dan om gokkers die geld hebben verloren. Zulke teksten zijn ook niet leuk om te lezen, maar die klik ik meteen weg en leg ik naast me neer. Maar dit is een bedreiging en gaat echt een paar stappen te ver. Het blijft in zulke gevallen eigenlijk altijd bij woorden, maar er hoeft maar één keer iemand te zijn die echt een tennisster opzoekt met kwade bedoelingen. Ik ben er niet bang voor, maar zou het wel fijn vinden als het probleem serieuzer wordt aangepakt.’’