Voorzitter schaakclub (84) breekt arm door val uit perenboom

Zorg over voortbestaan

Omdat ook captain Bart Crum door omstandigheden was verhinderd moest het geplande duel in de vierde klasse tegen het Nijmeegse SMB worden afgezegd. Of de wedstrijd nog wordt ingehaald, is maar de vraag. Dodewaard staat onderin de laagste klasse en er is grote zorg over het voortbestaan van de club door het steeds verder teruglopende ledental.