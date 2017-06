Van Vleuten prolongeert Nederlandse tijdrit-titel

Schoofs verder in Zwitserland, Van de Zandschulp wint in Alkmaar

20 juni EDE - Bibiane Schoofs is een ronde verder op het ITF-toernooi in Lenzerheide (Zwitserland). Ze stond in de eerste set met 4-0 voor, toen haar Italiaanse opponente Christiana Ferrando opgaf.