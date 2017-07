Van Vleuten wint tijdrit in Giro Rosa

Ariesen zakt in Oostenrijk weg in klassement

3 juli WENEN – Tim Ariesen, zondag in de proloog in de Ronde van Oostenrijk nog twintigste, is zijn goede positie in het klassement kwijt. De Rhenenaar verloor maandag in de etappe van Graz naar Wenen 1.42 minuten en kelderde in het klassement naar plek 46.