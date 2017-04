Nijmeegse ijshockeyers Bruijsten en Houkes: we zien elkaar 18 uur per dag

Nu de play-offs in volle gang zijn - Trappers haalde maandag de finale - zijn de twee bijna onafscheidelijk.

Alleen afgelopen maand al speelden Bruijsten (28) en Houkes (25) twaalf play-offwedstrijden. Omdat Trappers sinds vorig seizoen in de Duitse Oberliga (derde niveau) speelt, zaten daar ook trips naar Hamburg en Selb (bij de Tsjechische grens) tussen. ,,We zijn de laatste weken achttien uur per dag samen", vertelt Houkes over zijn innige 'verhouding' met stadgenoot Bruijsten. ,,Maar ik ben 'm nog niet beu hoor. Op Mitch kan ik gewoon niet boos worden.’’

De band tussen Houkes en Bruijsten beperkt zich niet alleen tot het ijs. Bij verre uitwedstrijden delen de twee steevast een hotelkamer, vrijwel elke maaltijd zitten ze aan één tafel, zoeken elkaar vaak op in de spelersbus en dan zijn er nog de autoritjes naar Tilburg. Alsof dat nog niet genoeg is, werken de Nijmegenaren ook samen als schilder bij het eigen bedrijf van Houkes. Zelfs in deze bizar drukke periode, waarin Trappers soms wel vier wedstrijden per week speelt. Ze leiden tijdens de play-offs het leven van fullprofs, maar zijn het niet. Houkes: ,,We moeten ook geld verdienen om de hypotheek en de luiers te betalen, hè.’’

