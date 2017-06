Nijmegen promoveert naar de hoofdklasse

Na de 2-1 thuiszege van vorige week had Nijmegen dit weekeinde genoeg aan één overwinning. Bij winst van MOP had de ploeg van Matthijs Brouwer zelfs nog kans om via een beslissingswedstrijd een hoofdklasseticket te bemachtigen. NMHC leek daar weinig zin in te hebben en klapte er vol op in Vught.

Tegenhouden

Het leidde echter niet tot een aanvallend Nijmegen. MOP speelde vol op de aanval en de ploeg van Brouwer moest voor rust vooral tegenhouden. Na een kleine tien minuten haalde Klaartje Mientjes een strafcorner van de thuisploeg van de lijn. Tien minuten later stond keeper Saskia van Duivenboden tweemaal in de weg voor een vroege openingstreffer van MOP. Acht minuten voor rust had de Nijmeegse Janneke van de Venne dichtbij de goal van Van Duivenboden de 1-0 op haar stick, wederom redde de keeper knap op de inzet van de voormalige Union-speelster. Kort voor rust liet Nijmegen zich voor het eerst zien. De strafcorner van Ellemiek Koenders ging via een MOP-stick over.

Grip

Na rust gooide Nijmegen de schroom van zich af, ware het niet dat Van de Venne uit het niets met een backhand maar net naast schoot. Daarna kreeg Nijmegen meer grip op het spel. De ploeg gaf achterin nauwelijks meer iets weg en kon zelfs de frontlinie in stelling brengen. Toch was het MOP dat als eerste op voorsprong kwam. Lotte van Dongen sleepte de strafcorner rechtsboven buiten bereik van Van Duivenboden: 1-0. Vijf minuten later mocht Van Dongen opnieuw aanleggen. Dit keer schoot ze de bal in het net, wat niet toegestaan is, waardoor de scheidsrechter de treffer terecht afkeurde.

Gelijkmaker

In de resterende tien minuten probeerde Nijmegen de gelijkmaker nog te forceren. MOP werd teruggedrongen tot aan de eigen cirkel. Het lukte Nijmegen met geel veel moeite om door de drukte heen te komen. Het meegereisde publiek hield de adem in. Twee minuten voor tijd was er plots enorme opluchting, toen Senna Bombach vanuit de kluts de gelijkmaker binnen tikte.

De shoot-outs moesten beslissing geven. Nadat Isaline Kroon nog miste voor Nijmegen, benutten Koenders (strafbal), Tessa Schoenaker en Mientjes de shoot-outs wel. Keeper Van Duivenboden stopte twee ballen.