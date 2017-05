Van der Meijden wint Marikenloop opnieuw

NIJMEGEN - Ruth van der Meijden heeft voor de vierde keer de Marikenloop gewonnen. De atlete uit Groesbeek was zondag op de 5 kilometer de snelste in 16.14 minuten. Van der Meijden is met vier zeges nu recordhoudster.

De 32-jarige Groesbeekse was eerder in 2012, 2014 en 2016 de snelste. Ze deelde het record van drie zeges nog met Miranda Boonstra, die in 2003, 2006 en 2011 won.

Van der Meijden bleef bij haar vierde zege Irene van Lieshout (winnares in 2015) en Kim Dillen voor. Van Lieshout finishte in 16.25 minuten en Dillen in 16.32. Het parcoursrecord van Susan Kuijken (tegenwoordig Krumins) van 15.43 bleef buiten bereik.

