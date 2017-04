1.500 extra kaarten voor bekerfinale Vitesse

Pastoor ziet niets kwaads in actie ‘spion’ Van Steensel

16:23 Alex Pastoor is zich van geen kwaad bewust over het bezoek dat Sparta’s assistent-trainer Leen van Steensel vandaag aflegde aan de training van Excelsior. De vroegere verdediger was op Woudestein aanwezig om de tegenstander van komende vrijdag te gaan bekijken. Dat viel bij de Kralingers niet bij iedereen in goede aarde.