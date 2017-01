31ste etappezege Gerard de Rooy in Dakar Rally

TUPIZA - Gerard de Rooy uit Son kwam donderdag op dag 4 van de Dakar Rally sterk terug met de 31ste etappezege in zijn carrière. Zijn achterstand in het truckklassement van meer dan een half uur is in een klap gehalveerd.

In de etappe van Jujuy naar Tupiza staken de voertuigen niet alleen de grens tussen Argentinië en Bolivia over, maar doorkruisten ze ook de eerste, zachte duinen. Gerard de Rooy sloeg op het laatste stuk van de 414 kilometer lange klassementsproef toe. "Ik lag derde bij de paspoortcontrole, in een rivierbedding kon ik vervolgens naar de Kamazzen toe rijden. Ik had de banden extra slap gezet zodat ik veel grip had", aldus De Rooy. Uiteindelijk was de titelverdediger een halve minuut sneller dan Airat Mardeev, juist de Kamaz die al achter hem stond. Klassementsleider Eduard Nikolaev gaf 23 minuten toe, Dmitry Sotnikov voert nu de vloot aan. Federico Villagra van Petronas Team de Rooy Iveco staat tweede op bijna 2 minuten. De Rooy zelf is opgeklommen naar de vijfde plaats, op 14.15 minuten.

De Rooy reed donderdag met zo’n vaart door de duinen dat hij teamgenoten Ton van Genugten en Wuf van Ginkel, die waren aangepikt bij de kopman, kwijt raakte. Met de Powerstar had De Rooy het voordeel boven hun Trakkers dat hij minder harde klappen kreeg. “Voor de auto was het een heel zware dag”, zei De Rooy. “Maar hij heeft het perfect gehouden. Ik ben dik tevreden. Niet alleen met mijn eigen prestatie, maar met die van het hele team.”

Vrijdag mag hij het bal openen op weg naar Oruro, mits zijn tijd niet gecorrigeerd wordt. “Even de 141 kilometer aangetikt”, wist De Rooy, die daarvoor een minuut straftijd hoort te krijgen. Dan zou de etappewinst formeel naar de Rus gaan. Erg rouwig was De Rooy er niet om. “Een etappezege is leuk, maar het zou niet ongunstig zijn om als tweede te starten in plaats van de piste te moeten openen met drie Kamazzen in mijn nek.” De proef openen betekent vaak tijdverlies.