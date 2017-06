Aanvoerder Iran wil af van stadionverbod voor vrouwen

,,U moet het beleid aanpassen en vrouwen voortaan ook toelaten in de stadions'', heeft Masoud in een samenzijn met Ruhani gezegd volgens een nieuwssite.

Iran plaatste zich maandag voor het WK voetbal van 2018 in Rusland. De ploeg van bondscoach Carlos Queiroz was in Teheran met 2-0 te sterk voor Oezbekistan. Sardar Azmoun en Mehdi Taremi brachten de treffers op hun naam. Shojaei miste kort na de rust nog een strafschop voor de thuisploeg. Alleen mannen zaten op de tribunes. Vrouwen waren wel op straat te vinden om feest te vieren.

Het is vrouwen in Iran al sinds de islamitische revolutie in 1979 verboden zich in stadions te begeven. De religieuze autoriteiten willen geen vermenging van moslimvrouwen met opgewonden mannen. De oproep van Masoud is gewaagd en taboedoorbrekend, want niet eerder deed een Iraanse voetbalinternational een officiële oproep het stadionverbod voor vrouwen op te heffen.