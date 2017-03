Aanvoerder Marokko vindt dat hij geen basisplaats verdient

Woedende Argentijn smijt racket in publiek

19:24 De Argentijnse tennisser Marco Trungelliti (160ste op de ATP-ranglijst) tilde duidelijk erg zwaar aan zijn nederlaag tegen de Japanner Taro Daniel op het Challenger-toernooi in Buenos Aires. Trungelliti had de eerste set kansloos met 0-6 verloren en toen hij ook de tweede set aan zijn tegenstander moest laten (4-6), ging het licht even volledig uit.