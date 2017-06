AC Milan en Raiola maken ruzie om Donnarumma

,,Hij is onder druk gezet door Milan. Ze zeiden: teken bij, anders zetten we je op de tribune. We hebben tijd gevraagd, maar Milan lekte alles naar de pers. Daardoor liep de situatie uit de hand'', zei Raiola gisteravond tegen Italiaanse journalisten die hij in zijn huis had uitgenodigd. ,,Een aantal fans keerde zich tegen hem en de club deed daar niets tegen. Nu wordt zelfs zijn familie bedreigd.''