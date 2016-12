Achilles'29 ontbindt contract met Sequeira

GROESBEEK - Juanito Sequeira vertrekt bij Achilles’29. Het contract van de 34-jarige middenvelder wordt per 31 december ontbonden. Dat heeft hij deze week te horen gekregen van de Groesbeekse club.

Sequeira voldeed in de eerste seizoenshelft niet aan de verwachtingen van de eerstedivisionist. De verdedigende middenvelder kwam tot slechts vier optredens en had een aantal maanden last van een bovenbeenblessure. In zijn één-jarige contract was een clausule opgenomen dat Achilles zijn contract halverwege het seizoen kon ontbinden.

Sequeira werd halverwege september vastgelegd op voorspraak van trainer Eric Meijers. Hij had eerder met de Rotterdammer bij Helmond Sport gewerkt. Sequeira zat op dat moment al anderhalf jaar zonder club.