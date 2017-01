Achilles zet icoon Hendriks op zijspoor



GROESBEEK - De leiding van Achilles'29 heeft clubicoon Thijs Hendriks per direct uit de selectie gezet. De aanvaller is daarvan op oudjaarsavond door technisch directeur Frans Derks per telefoon op de hoogte gesteld. De nummer laatst van de eerste divisie staat een winters vertrek van de spits niet in de weg.

Hendriks (31) moet zich maandag melden bij Jong Achilles. Hij is niet als enige geslachtofferd bij de Groesbeekse eerstedivisionist. Derks, die behalve als technisch directeur ook opereert als assistent-trainer bij de dorpsclub, heeft samen met hoofdcoach Eric Meijers ook Migiel Zeller, Brian Boogers en Simon van Beers op een zijspoor gezet. Ommekeer

Achilles probeert met de maatregelen na een dramatische eerste seizoenshelft de ommekeer te bewerkstelligen. De Groesbeekse club staat troosteloos onderaan in de eerste divisie, met 5 punten uit liefst 19 wedstrijden. Voor de winterstop heeft Meijers zijn elftal slecht 1 keer naar een overwinning gedirigeerd. De coach en technisch directeur Derks schuiven vanuit Jong Achilles Dani Centen, Imrane Oulad Omar en Brian Campman door. Intussen heeft de club ook afscheid genomen van Juanito Sequeira, wiens contract tijdens de feestdagen werd ontbonden. Achilles wil in de winter de selectie verder aanvullen met enkele nieuwe spelers. Die komen eerst op proef. Clubtopscorer

Hendriks is al 12 jaar actief bij Achilles. Hij speelde in die periode een voorname rol in de successen van de Groesbeekse club. Daartoe behoren de algehele amateurtitel van Nederland, 2 kampioenschappen in de topklasse, 2 in de hoofdklasse, 2 keer de nationale Super Cup, de landelijke amateurbeker en 2 districtsbekers. Hendriks is dit seizoen, ondanks alle sportieve malaise in Groesbeek, ook de clubtopscorer met 3 goals. De spits gaf enkele weken geleden aan na dit seizoen te stoppen bij de eerstedivisionist. Die beslissing werd hem naar verluidt door de clubleiding niet in dank afgenomen.