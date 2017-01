Derks heeft twijfels over focus Hendriks

GROESBEEK - Het besluit om Thijs Hendriks per direct uit de selectie van Achilles’29 te zetten heeft volgens technisch manager Frans Derks van de Groesbeekse eerstedivisionist meerdere oorzaken.

,,Het heeft te maken met de matige prestaties van het hele team en de uitlatingen en ambities van Thijs”, zegt Derks. ,,Gezien zijn eerdere uitspraken, dat hij bijvoorbeeld de Jupiler League niet meer leuk vindt, betwijfelen of hij nog voor 100 procent gefocust is op Achilles. Om de kans te houden dat we ons handhaven is het cruciaal dat iedereen maximaal presteert. Spelers moeten niet 100 procent gefocust zijn, maar wel 300 procent. Dat moet vooral bij de aanvoerder zo zijn. Hij moet het voortouw nemen.”

Oudjaarsdag

Hendriks, met drie goals clubtopscorer, gaf onlangs aan dat hij aan het einde van het seizoen na twaalf jaar stopt bij Achilles. De aanvaller speelde in die periode een voorname rol in de successen van de club en groeide uit tot clubicoon. ,,Het is ook niet niks om dit besluit te nemen”, zegt Derks. ,,Ik heb alle successen met hem gedeeld, maar ik moet het belang van Achilles dienen.”

Hendriks, die zelf niet wil reageren op het besluit, werd op oudjaarsdag door Derks per telefoon op de hoogte gesteld van het besluit. ,,De spelers zouden voor 1 januari duidelijkheid krijgen. Slecht nieuws komt nooit op een goed moment.”

Ommekeer

Naast Hendriks werden ook Brian Boogers, Migiel Zeller en Simon van Beers uit de selectie gezet. Achilles probeert met de maatregelen de ommekeer te bewerkstelligen. De Groesbeekse club staat troosteloos onderaan in de eerste divisie, met 5 punten uit liefst 19 wedstrijden.