FC Lienden en DFS melden zich voor boegbeeld Achilles

GROESBEEK - Thijs Hendriks heeft over belangstelling niets te klagen. Tweededivisionist FC Lienden en de kapitaalkrachtige hoofdklasser DFS Opheusden hebben al geïnformeerd bij de aanvaller van Achilles’29, die op oudejaarsdag door de technische leiding van de eerstedivisieclub uit de selectie is gezet.

Beide clubs willen hem dit seizoen al aan de selectie toevoegen. Hendriks, die in zijn twaalfde seizoen werd verbannen, heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Hij heeft eerst tijd nodig om de mededeling van Achilles te verwerken, zo liet hij maandag weten voordat hij zich voor het eerst meldde bij de Groesbeekse beloftenploeg. Verder wilde hij nog niet reageren. Net als Hendriks sloten ook doelman Simon van Beers, verdediger Migiel Zeller en spits Brian Boogers aan bij de eerste training van Jong Achilles van 2017.

Gratis

Hendriks heeft tot en met 31 januari de tijd om zich over te schrijven naar een andere (amateur)club. Achilles is bereid mee te werken aan zijn vertrek én dat van de overige drie verbannen spelers. ,,Maar het is per persoon verschillend of wij iemand gratis de deur uit laten lopen’’, lichtte technisch directeur Frans Derks van Achilles toe.

Professionalisering

Hendriks gaf onlangs in De Gelderlander aan dat hij na dit seizoen zou stoppen op De Heikant. De Nijmegenaar heeft moeite met de professionalisering van de club. Zo moet hij nu zes keer per week training, twaalf jaar geleden slechts driemaal. Hendriks is sinds zijn komst uitgegroeid tot het boegbeeld van Achilles. Hij werd met de club onder meer twee keer kampioen in de hoofdklasse, veroverde twee topklassetitels, werd algeheel amateurkampioen en won twee Supercups. Hendriks droeg de eerste helft van dit seizoen de aanvoerdersband en is met drie doelpunten nog altijd clubtopscorer.