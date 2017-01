Trainer Achilles'29: 'Club kon drie dingen doen'

Meijers staat met Achilles troosteloos onderaan in de eerste divisie, juist nu de Groesbeekse equipe na drie pilotjaren voor het eerst kan degraderen. Halverwege de competitie staat Achilles liefst negen punten achter directe concurrent FC Dordrecht. Fortuna Sittard, volgende week vrijdag de eerste tegenstander na de winterstop, heeft tien punten meer.

Frisse wind

,,De club kon in deze situatie drie dingen doen: helemaal niets, mij eruit gooien of enkele spelers terugzetten’’, zegt Meijers, die dinsdag met zijn ploeg de oefenwedstrijd tegen FC Oss met 3-1 verloor. ,,Op deze manier proberen ze een frisse wind door de selectie te laten waaien. Ik weet dat het een hell of a job is, maar we doen er alles aan om te overleven. Ik ga mijn schouders eronder zetten.”

Meijers benadrukt dat het terugzetten van het kwartet naar het tweede team een besluit is van de club. ,,Ik ben er wel in gekend, maar het is niet aan mij om erop terug te komen.”