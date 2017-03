AD-verslaggever was ooggetuige van 'het Wonder van Camp Nou'

Wat zich gisteren in Camp Nou afspeelde was een wonder. AD-verslaggever Arjan Schouten was er getuige van.

Door Arjan Schouten

Volledig scherm © Getty Images En dan is het stil. Muisstil. Een uur lang is Camp Nou een orkaan van geluid geweest. Maar na de pegel van Edinson Cavani dooft het heilige vuur alsof de Middellandse Zee boven het immense stadion wordt uitgespoeld. Het is klaar. Iedereen beseft het. Het sprookje van de wederopstanding was een uur lang geweldig. Die eerste twee frommelgoals zorgden voor een opperbeste stemming tijdens de rust. En die pingel van Lionel Messi wakkerde meteen na rust helemaal het geloof aan dat dit een epische avond zou worden. Barça, Barça, Barrrçaaa! Maar die genadeklap van Cavani doet pijn. Meteen treedt de berusting in, want er maakt nog maar één vak herrie. De duizenden meegereisde Fransen, die aan de zuidkant helemaal links op de bovenste ring zijn weggestopt. ‘P*ta P-S-G, P*TA PSG!’, klinkt het, als de eerste teleurgestelde Barca-aanhangers het stadion al verlaten. Middelvingers worden opgestoken, kelen worden stijf gevloekt. Nog drie goals? Dat gaat écht niet meer lukken.

In vak 442, waar wij zitten, links hoog achter de goal aan de noordkant, trekt een bloedmooi Spaans meisje bekijks als ze een kwartier voor tijd met haar vriend bij het verlaten van het stadion nog even uitgebreid minutenlang een serie selfies maakt. Dat Neymar op een kansrijke plek aan mag leggen, ontgaat ze volledig. De tortelduifjes zijn nog niet weg of ze moeten spijt hebben, want de tsunami aan geluid die na de 4-1 van de tribunes rolt moet tot ver voorbij de Ramblas te horen zijn.

‘Astonishing. Absolutely a-sto-ni-shing’, buldert een Schotse toerist met dubbele tong naast me, die zich het laatste kwartier uitsluitend nog bezig heeft gehouden met zoveel mogelijk van de zelf meegebrachte kleine flesjes wodka in zijn plastic beker cola deponeren.

Kan het dan toch, nog? Je ziet dat iedereen het zich meteen afvraagt. Twee goals, met nog luttele minuten op de klok? Nee. Gekheid. Een dieptepass van Messi op Suarez. Marquinhos die even aan zijn schouder hangt..

Cadeautje

WAT? Fluit de scheids nou écht?

Zelfs de meest kippige Spaanse opaatjes om me heen zien vanaf deze hoogte dat dit een cadeautje is. Niet dat er minder om gejubeld wordt, hoor. In een sprookje kan alles. Penalty twee. Neymar achter de bal. Natuurlijk gaat deze raak. 5-1! Nog één. Het kan. Echt. Nooit gezien in een stadion, maar het wordt weer drukker in ons vak. Mensen komen terug van de trappen, die ze al waren neergedaald. Doorgaans onmogelijk, maar geen steward die tijdens deze bizarre ontknoping nog op de poortjes let.

De een kwartier geleden nog als grof vuil onder de klapstoeltjes neergemikte Barça-vlaggetjes worden massaal weer gladgestreken en opgestoken. Een parade van dansend blauw-rood textiel om me heen. Het is blessuretijd. Allang. Vijf minuten, wordt er aangegeven. Maar iedereen voelt dat deze wedstrijd pas ten einde komt bij een zesde treffer. Al duurt het nog een uur.

Het passje van Neymar. Die gaat aankomen. Ja hoor. Sergi Roberto met een intikker. Ja? 6-1! Mensen worden gek. Helemaal gek. Een blonde puber schreeuwt keihard in m’n oor. BARÇA!!!! BARÇA!!! De blonde vrouw links voor me, die veel te laat kwam blijft als verdoofd op haar klapstoel zitten en zingt het clublied. En een nette man in kostuum achter me, waarschijnlijk net uit z’n werk, draait oneindig rondjes met zijn handen in het grijze haar. Niet te bevatten dit. Een kleine honderd meter onder ons springen fans zelfs op het veld. Fotografen worden bedolven. Stewards overlopen. Deze gekte kent geen grenzen. Het geluid is nog niet eens gestild als er afgefloten wordt en het feest pas écht begint. Een kwartier lang blijft bijna iedereen nog op zijn plaats staan. Kijkend naar de videoschermen, waar alle goals herhaald worden. Bij alle zes wordt weer net zo hard gejuicht. Alsof mensen nu pas écht beseffen wat hier is gebeurd. Een wonder. Een mirakel. Andere woorden zijn er niet voor.

