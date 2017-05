Afgang voor Andy Murray in Rome

Murray (30) werd vorige week in het masterstoernooi van Madrid in de derde ronde uitgeschakeld. In Rome had de Schot in de eerste ronde een bye. Voor Fognini was het zijn derde overwinning in zijn zesde onderlinge duel met Murray. De nummer 29 van de wereldranglijst maakte de meeste indruk met een aantal fabelachtige 'drop shots'.



Murray is dit jaar fysiek en mentaal nog niet in topvorm. Vier weken geleden maakte hij zijn rentree op het gravel van Monte Carlo, nadat een blessure aan de rechterelleboog hem meer dan een maand aan de kant had gehouden. Ook bij dat toernooi vloog hij er al in de achtste finales uit, tegen de Spanjaard Albert Ramos. Eind april werd hij in de halve finales van het ATP-graveltoernooi in Barcelona uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem. Hij won dit jaar pas één toernooi, dat van Dubai.