Agassi coacht geplaagde Djokovic ook op Wimbledon

Djokovic, inmiddels nummer vier op de wereldranglijst, nam in mei afscheid van een groot deel van zijn begeleidingsstaf, nadat hij eind vorig jaar al had gebroken met coach Boris Becker. In zijn zoektocht naar een nieuwe impuls kwam hij uit bij Agassi.



Vorige maand op Roland Garros stond de Amerikaan Djokovic voor het eerst bij. De Serviër werd toen als titelverdediger in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Dominic Thiem.



,,André is er in Londen voor Wimbledon weer bij'', zei de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar vandaag. ,,Hij blijft net zo lang als ik in het toernooi zit, dus dat is geweldig nieuws.'' In Parijs ging Agassi al na de eerste week weg omdat hij andere verplichtingen had. ,,De acht of negen dagen die we hebben samengewerkt, waren heel waardevol voor mij. Ik heb Andre leren kennen en dingen van hem geleerd.''



Djokovic doet deze week met een wildcard mee aan het Aegon International in Eastbourne. Hij speelt zo voor het eerst in zeven jaar weer eens een grastoernooi tussen Roland Garros en Wimbledon. Djokovic won geen van de vier laatste Grand Slams, terwijl hij er daarvoor vier op rij op zijn naam schreef.