Agüero: Ik wil bij City blijven, maar dan moeten we eerst praten

,,Het is één ding om dit uit te spreken, maar om het dan ook daadwerkelijk te doen is weer iets anders'', aldus de 28-jarige Argentijn, die gisteren nog twee keer doel trof in het FA Cup-duel met Huddersfield Town (5-1).



Agüero leek na de winterstop zijn plek in de basis kwijtgeraakt te zijn aan winteraankoop Gabriel Jesus, maar na diens blessure krijgt hij weer de kans.



De aanvaller, die in 2011 over kwam van Atlético Madrid, zegt dat hij graag bij City wil blijven, maar dat moet nog maar blijken. ,,Voor juni zullen we het weten. De clubleiding kan zeggen wat ze willen, ze zullen toch met me moeten gaan praten tegen die tijd. Mijn intentie is om hier te blijven, maar dat is nog ver weg. Ik heb drie maanden waarin ik alles ga geven, en hopelijk winnen we nog een prijs.''