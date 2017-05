Ajax, Cruijff en Bosz... Mourinho walgt van ze

Winnen, dat was het enige wat telde bij de Portugees. De schoonheid was voor het museum. Bij Inter, Chelsea en Real Madrid hield hij zijn spelers voor dat balbezit iets was voor naïevelingen. Met idealistische trainers als Guardiola en Wenger heeft hij niets. Dus ook niet met Peter Bosz. Die kent hij niet eens, zei hij, vorige week op een grimmige persconferentie.



Natuurlijk kent hij hem, en kent hij het spel van Ajax; de Portugees is altijd geobsedeerd door de tegenstander. Vroeger maakte hij grondige rapporten voor Robson en Van Gaal over de komende rivaal. Het was zijn kracht, en nog steeds: de tegenstander analyseren en daarna ontregelen. En vernederen. Wat hij meestal met Arsène Wenger doet, die dit jaar eindelijk weer eens met Arsenal van zijn eeuwige plaaggeest won, twee keer zelfs. Met Guardiola lukt het Mourinho maar niet - die staat in de onderlinge ontmoetingen met 8-4 voor; zeven keer speelden ze gelijk.



Cynisme

Nu is Peter Bosz aan de beurt. Een nobody, vanzelfsprekend, laat Mourinho blijken. Het misprijzen is zijn handelsmerk. Het cynisme ook. ,,Dit is de belangrijkste wedstrijd uit de geschiedenis van Manchester United'', zei hij voor de return van de halve finale tegen Celta de Vigo. ,,Want United heeft deze trofee nog nooit gewonnen.''



Vandaag is zijn verplichte persconferentie in Amsterdam. Hem zal veelvuldig naar het kleine, armere, verrassende Ajax worden gevraagd. En Mourinho zal zeggen, als vorige week, dat het oneerlijke concurrentie is, dat een ploeg die eerder in de Champions League is uitgeschakeld niet daarna in de Europa League zou mogen spelen. En dat Ajax langer rust heeft gehad, terwijl zijn ploeg afgelopen weekeinde nog moest spelen.



Genoeg redenen om morgen zijn grote en rijke United met één opdracht het veld in te sturen: bewijzen dat Cruijffs filosofie zowel ouderwets als utopisch is. United zal waarschijnlijk minder dan 45 procent balbezit hebben. Maar daar gaat het hem niet om. Als hij maar wint. Juist nu, tegen Ajax, Bosz, Cruijff.