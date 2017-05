Ajax en United in finale met minder glans

Met de bloedige aanslag na het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande op het netvlies, trappen Ajax en Manchester United woensdagavond af voor de finale om de Europa League. De eindstrijd waar beide clubs zo naar uitkeken heeft door de aanslag aan glans verloren, ook al staat er nog veel op het spel.



Zowel Ajax als Manchester United keek de afgelopen week reikhalzend uit naar de eindstrijd. De voetballers van de club uit Amsterdam staan stuk voor stuk voor hun belangrijkste wedstrijd van hun leven. Na 21 jaar staat Ajax ook eindelijk weer in een Europese finale. Trainer José Mourinho en de spelers van de nummer zes van de Premier League kunnen het seizoen financieel redden met winst van de Europa League. Alleen dan mag de rijkste club van de wereld volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.



Maar aan de vooravond van de finale ging het niet veel over voetbal. Trainer José Mourinho van United was naar eigen zeggen zo geschokt dat hij aan de UEFA vroeg zijn persconferentie te schrappen. De Europese voetbalbond verleende hem toestemming. Diezelfde UEFA kreeg onlangs nog veel kritiek omdat Borussia Dortmund tegen AS Monaco moest spelen nadat er zojuist een aanslag op hun spelersbus was gepleegd.



Niet alleen de spelers van United waren geschokt. Lasse Schöne vertelde dat zijn vrouw en kind twee weken geleden popster Grande zagen optreden in Amsterdam. ,,Samen met vrouwen en vriendinnen van andere spelers'', zei de Deen. ,,Je wil niet zo denken, maar zoiets kan natuurlijk niet alleen in Manchester gebeuren.''



,,Het voetbalfeest dat de finale moet zijn, is door de aanslag verstoord'', constateerde trainer Peter Bosz voordat de UEFA aankondigde dat de eindstrijd vooraf gaat met een minuut stilte en een sobere openingsceremonie. ,,Maar het is ook niet zo dat we niet uitbundig zullen juichen'', vervolgde hij. ,,Het wordt een botsing tussen twee voetbalstijlen. Wij willen gewoon weer ons eigen spel spelen. Grote vraag is of United zo sterk is dat ze dat kunnen voorkomen. Natuurlijk voelen mijn spelers spanning. Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik ze naar de dokter sturen. Maar we willen zo normaal doen als altijd. We gaan er alles aan doen om de finale te winnen.''