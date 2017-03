Ajax probeert vanavond in de eigen Arena het verlies (2-1) van vorige week goed te maken in de achtste finale van de Europa League. De Amsterdammers trappen tegen FC Kopenhagen om 21.05 uur af. Ajax - FC Kopenhagen in tien feitjes.

• Met Davinson Sánchez in het elftal krijgt Ajax gemiddeld minder doelpunten tegen. Ook worden minder doelpunten met het hoofd dan tegen Ajax gemaakt. Zonder Sánchez kreeg Ajax vijf keer een koptreffer om de oren in Europa.

• Ajax heeft de slechtste resultaten in penaltyseries in Europa. Alle vijf duels die met strafschoppen werden beslist, werden verloren door de Amsterdammer. Alleen tegen Gremio om de wereldbeker in 1995 werd gewonnen.

Volledig scherm © ANP Pro Shots • Gezien het verleden maakt Ajax tegen FC Kopenhagen de grootste kans om zich te kwalificeren voor de kwartfinale. Van de 621 heenduels die in 2-1 eindigden, kwalificeerde zich uiteindelijk 311 de eerst uitspelende ploeg. De thuisclub van het eerste duel, in dit geval FC Kopenhagen, ging 310 keer door.

• FC Kopenhagen won een keer eerder met 2-1 het eerste thuisduel in Europa. Dat was in het seizoen 2001/2002. Lazio Roma bleek in de return van de Champions League met 4-1 te sterk.

• Het is 14 jaar geleden dat Ajax de kwartfinale van een Europees toernooi haalde. In San Siro schakelde AC Milan door een laat doelpunt van Jon Dahl Tomasson Ajax uit. Het werd 3-2.

• FC Kopenhagen schakelde Ajax twee keer uit in Europa. In het seizoen 2001/2002 in de tweede ronde van de UEFA Cup en in het seizoen 2006/2007 in de derde kwalificatieronde van de Champions League.

• Ajax - FC Kopenhagen wordt voor de thuisclub het 500ste competitieve duel in de Amsterdam Arena. Van die wedstrijden werden 344 winnend afgesloten.

• Slechts vijf buitenlandse ploegen wisten meer dan een keer in de Arena van Ajax te winnen. FC Kopenhagen is een van die ploegen. De anderen zijn Real Madrid, Juventus, Spartak Moskou en Dinamo Zagreb.

• Nooit eerder bereikte FC Kopenhagen de kwartfinale van een Europees toernooi. De laatste Deense ploeg die daar wel in slaagde was Brøndby in het seizoen 1996/1997 in de UEFA Cup.

• In de laatste vier thuisduels in Europa hield Ajax drie keer de nul. FC Kopenhagen scoorde in zes van de laatste zeven uitduels in Europees verband.