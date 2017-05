Ajax is gewaarschuwd: Olympique Lyon kwam al eens terug na 4-1

Ajax is gewaarschuwd voor de return van donderdagavond in Lyon. De Amsterdammers lijken met een overtuigende 4-1 overwinning in de heenwedstrijd al bijna zeker van een plek in de finale van de Europa League, maar Olympiqe Lyon kwam als een eerder terug van zo'n nederlaag in de heenwedstrijd.

Door Minne Groenstege

Dat gebeurde op 6 december 2001, toen het toernooi nog gewoon de UEFA Cup heette. Club Brugge was die avond de ploeg die bezweek onder de aanvalsdrang van Olympique Lyon, met aanvoerder Sonny Anderson als grote plaaggeest voor de Belgische verdedigers. De Braziliaanse spits scoorde die avond alle drie de goals in een 3-0 overwinning. Anderson scoorde al vroeg in de wedstrijd twee keer en maakte diep in blessuretijd de derde en beslissende goal, waardoor Olympique Lyon alsnog doorging naar de achtste finales van de UEFA Cup. Daarin bleek het Tsjechische Slovan Liberic over twee duels (1-1, 1-4) echter te sterk.



Om even te illustreren hoe lang die knappe comeback van Olympique Lyon al geleden is: Feyenoord speelde die avond met 2-2 gelijk bij Freiburg (door onder meer een prachtige vrije trap van Pierre van Hooijdonk), PSV won met 4-1 van PAOK en Roda JC won met 2-0 van Bordeaux.

Volledig scherm Sonny Anderson schiet in blessuretijd de beslissende 3-0 binnen tegen Club Brugge. © anp

Gelijkenissen

Ook Jean-Michel Aulas, al sinds 1987 de voorzitter van Olympique Lyon, was de wedstrijd nog zeker niet vergeten. ,,De gelijkenissen met wat we in 2001 meemaakten tegen Club Brugge zijn treffend. Het oude Stade Gerland kolkte tijdens de return. We hadden toen Sonny Anderson en nu hebben we Alexandre Lacazette. Met 3-0 winnen is zeker mogelijk. We moeten erin geloven dat we tot iets in staat zijn dat nog maar een paar keer vertoond is in Frankrijk."

Olympique Lyon won dit seizoen al regelmatig met grote cijfers in thuiswedstrijden. Ook trainer Bruno Génésio gelooft daarom in een remontada, zoals FC Barcelona dit seizoen ook al eens deed. De ploeg van Luis Enrique won in de achtste finales van de Champions League met 6-1 van Paris Saint-Germain, nadat de heenwedstrijd in Parijs met 4-0 verloren was gegaan. ,,We hebben al vaker laten zien dat we drie keer kunnen scoren. De verhalen van grote Europese clubs beginnen met enorme heldendaden."



Om dat mogelijk te maken deed Aulas alvast een beroep op de fans om als een man achter hun ploeg te staan in de jacht op de eerste Europese finale in de clubhistorie. ,,Een halve finale spelen is uniek. Weinig fans in Frankrijk hebben de kans om een team aan te moedigen dat zich kan plaatsen voor een Europese finale."