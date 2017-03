Ajax loot Schalke in kwartfinale Europa League

De wedstrijden zijn donderdag 13 en donderdag 20 april. Ajax begint met een thuisduel.



Het is voor het eerst sinds 2003 dat Ajax weer bij de laatste acht clubs in een Europees toernooi zit. Ajax won gisteravond in de eigen Arena met 2-0 van FC Kopenhagen. Dat was voldoende, nadat het een week eerder met 2-1 onderuit ging in de Deense hoofdstad.



Ajax, dat Schalke nog niet eerder in Europees verband trof, krijgt het druk in april. Zondag 2 april is de Klassieker in eigen huis tegen koploper Feyenoord. Drie dagen daarna komt AZ, ook voor een competitieduel, naar de Arena, toe. Zaterdag 8 april speelt Ajax de uitwedstrijd tegen NEC. Na de thuiswedstrijd tegen Schalke, is sc Heerenveen zondag 16 april de volgende tegenstander. Vervolgens is de return tegen Schalke, en Ajax besluit de maand zondag 23 april met een uitwedstrijd tegen regerend kampioen PSV.