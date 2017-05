Ajax - Lyon

'Everton-speler Lennon in verwarde toestand opgenomen'

Aaron Lennon is in verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 30-jarige voetballer van Everton zou zondagmiddag na een alarmerend telefoontje door de politie zijn aangehouden in de buurt van Salford, een voorstadje van Manchester. Dat meldt de Daily Mail.