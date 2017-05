Ajax met jongste elftal ooit in Europese finale tegen ManUnited

Met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 282 dagen is de basis van Ajax het jongste elftal ooit in een Europese finale.



Matthijs de Ligt schrijft vanavond geschiedenis. De verdediger is met 17 jaar en 285 dagen de jongste speler ooit in een finale van de Champions League, Europacup 1, Europacup 2, UEFA Cup of Europa League. Als Ajax de finale wint, dan lost De Ligt Robin van Persie (18 jaar en 275 dagen) af als jongste winnaar van de Europa League.