Ajax mist alleen Viergever tegen ManUnited

Daley Sinkgraven of Jairo Riedewald zal de plaats van Viergever links in de verdediging tegen Manchester vermoedelijk innemen. Sinkgraven was de vaste keuze van Bosz als linksback, maar de oud-speler van sc Heerenveen kwam sinds april niet meer in actie. Sinkgraven liep in de wedstrijd tegen Schalke 04 in de Europa League een knieblessure op en hervatte donderdag de groepstraining.