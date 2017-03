Ajax-opponent Kopenhagen blijft winnen in Deense competitie

De Paraguayaanse aanvaller Federico Santander opende in de 54ste minuut de score. Andreas Cornelius, donderdag ook al trefzeker tegen Ajax, tekende vijf minuten later voor de 2-0. FC Kopenhagen is na 25 speelronden nog altijd ongeslagen in de Deense Superligaen. De ploeg van de Noorse coach Ståle Solbakken won 18 duels en speelde 7 keer gelijk. Het doelsaldo is al net zo indrukwekkend: 54 goals voor, 9 tegen. Volgende week is de laatste speelronde in de reguliere competitie. Daarna begint FC Kopenhagen als koploper aan de play-offs, waarin de behaalde punten in de competitie worden meegenomen.