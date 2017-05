Ajax-opponent Lyon met veel moeite langs middenmoter

Tegen Nantes leek de ploeg zich niet te gaan herstellen van die dreun. Een vroege achterstand werd door doelpunten van Nabil Fekir en Gnaly Cornet na rust weggewerkt, maar Guillaume Gillet maakte een kwartier voor tijd de 2-2. Vijf minuten later zorgde Cornet met zijn tweede treffer echter toch voor vreugde bij Lyon, dat de top drie in Frankrijk niet meer in het zicht heeft. De vierde plaats is zo goed als zeker.