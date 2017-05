Ajax speelt finale woensdag in nieuw thuisshirt

Wie was dit seizoen de beste spits in Europa?

12:36 Het seizoen 2016/2017 werd het jaar van de doelpuntenmachines. De afgelopen jaren werd vaak geroepen dat de spitspositie met uitsterven bedreigd is, maar die stelling werd dit seizoen in alle hoeken van Europa tegengesproken. Spitsen zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en maten, maar één ding hebben deze tien klasbakken met elkaar gemeen: ze leven voor goals en prijzen. De top tien van de strijd om de Gouden Schoen.