Ajax treft FC Kopenhagen in achtste finales Europa League

De achtste finales worden op 9 en 16 maart afgewerkt. Ajax speelt eerst uit, een week later is de return in de Arena.

Ajax is na de uitschakeling van AZ de enige Nederlandse club die nog actief is in Europa.



FC Kopenhagen begon het seizoen in de Europa League, maar eindigde in een poule met FC Porto, Leicester City en Club Brugge op de derde plaats. Een treetje lager, in de Europa League, werd het Bulgaarse Ludogorets over twee wedstrijden verslagen.