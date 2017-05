Natuurlijk keek ik gisteren naar de fantastische zege van Tom Dumoulin. Maar uiteraard zag ik ook de vreugde en het verdriet in de play-offs. NAC, dat onder trainer Stijn Vreven in elk geval een elftal met karakter is geworden, heeft het toch maar geflikt. Ook bij Roda JC was er vreugde, maar ik vraag me oprecht af of hoe lang het daar nog goed gaat. Het is tijd dat daar beleid wordt gemaakt voor de komende jaren, want ze hebben er een totale chaos van gemaakt in Kerkrade.



Nu zag ik Huub Stevens weer met een bril en een enorme portofoon op de tribune zitten. Instructies gevend aan de reservebank van Roda JC waar het wemelde van de oud-spelers. Ik moest er vooral erg om lachen. Nee, Yannis Anastasiou zat niet meer op die bank. Die sneuvelde, nadat hij in de winterstop een buslading met onbruikbare spelers in zijn kleedkamer binnengereden zag worden. MVV had de streekgenoot zomaar een duw naar de eerste divisie kunnen geven, maar zullen ze zich dat in Kerkrade wel realiseren?



Ajax viel mij erg tegen in de finale van de Europa League. Volstrekt kansloos tegen het Manchester United van José Mourinho. Zoals die Antonio Valencia die Amin Younes opvrat, dat was het hele verhaal. Dan hoor ik al die mensen weer zielig piepen over de speelwijze van die Engelsen. Ik ben er zelf ook niet gek op, maar door het zo te doen wisten ze gewoon zeker dat ze zich alsnog zouden plaatsen voor de Champions League.